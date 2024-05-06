الرئيس التركي “اردوغان” يستقبل رئيس مجلس السيادة “البرهان” بأنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين، بالقصر الرئاسي بأنقرة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

تطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية التركية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين. وأطلع الفريق أول ركن البرهان، الرئيس التركي على تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لتحقيق السلام والإستقرار مؤكدا عمق العلاقات الأزلية التي تربط بين السودان وتركيا مشيراً الى الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين.