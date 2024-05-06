العطا في استقبال كباشي .. بعد زيارة لدولة جنوب السودان

عاد عضو مجلس السيادة الانتقالي ونائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إلى البلاد مساء يوم الاثنين بعد زيارة رسمية إلى جنوب السودان استمرت أربعة أيام. خلال هذه الزيارة، أجرى مباحثات مع المسؤولين في جنوب السودان والتقى رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال.

لدى وصوله إلى مطار بورتسودان، كان في استقباله عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن ياسر العطا، والأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد الغالي، إضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى.

تمحورت المباحثات خلال الزيارة حول العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان، وجهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان، وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان. كما التقى الفريق أول ركن كباشي خلال الزيارة برئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، الفريق عبد العزيز الحلو، حيث اتفقا على ضرورة توصيل المساعدات الإنسانية على وجه السرعة إلى المناطق التي يسيطر عليها كلٌ من الحكومة والحركة.