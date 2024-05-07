ياسمين عبد العزيز عن سبب طلاقها من أحمد العوضي: أقسم بالله مش الخيانة





ياسمين عبد العزيز كشفت عن تفاصيل طلاقها من الفنان أحمد العوضي، حيث أكدت أن الخيانة ليست السبب الحقيقي وراء انفصالهما.

وأشارت ياسمين عبد العزيز، خلال لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها “صاحبة السعادة”، إلى أن السبب وراء الطلاق ليس خيانة، وإن هناك أشخاصًا آخرين قد آذوها لفترة طويلة وتركوها تعاني، مؤكدة أنها لو كان السبب خيانة فلن تسكت عنها، وأن الجمهور الحقيقي يتفهم الأمور ويظل معها، بينما هناك أشخاص ذوي قلوب سوداء لا يتقبلون رؤية الحب بين الآخرين.

وأضافت ياسمين عبد العزيز بحزن: بالتأكيد كانت هناك مشاكل قبل الطلاق، وأنها ليست تحب أحمد فقط بل تعشقه، وعندما أحبته كانت تدرك أنها لم تكن تعرف المعنى الحقيقي للحب من قبل، وأن أحمد كان أول حب في حياتها.

واستكملت ياسمين عبد العزيز: أنا كنت فاكرة أن قبل كده ده حب ولكن هو مش كده، أحمد الحب الحقيقي، أنا عن نفسي عملت استخارة وعمرة واللي ربنا رايده يكون، وعارفة إنه بيحبني وهو عارف إني بحبه.

كما علقت ياسمين عبد العزيز، على تنبأ ليلى عبد اللطيف بطلاقها من أحمد العوضي، قائلة: طبيعي أي اتنين بيتطلقوا بيكون فيه قبلها مشاكل وناس حوالينا عارفين وأكيد بلغوا، ومفيش حد بيعلم الغيب إلا ربنا.

القاهرة 24