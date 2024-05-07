شاهد بالصورة والفيديو.. تفاعلت مع أغنيات أميرة الطرب.. حسناء سودانية تخطف الأضواء خلال حفل الفنانة نانسي عجاج بالإمارات والجمهور يتغزل: (انتي نازحة من السودان ولا جاية من الجنة)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي حضور في حفل الفنانة نانسي عحجاج, الذي أقيم خلال هذا الأسبوع بالإمارات.

وظهرت الحسناء متفاعلة مع أغنيات الفنانة الملقبة بأميرة الطرب, والتي حركت المدرجات بأغنياتها التي رددتها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين تغزل في الحسناء, حيث كتب أحدهم متغزلاً: (انتي نازحة من السودان ولا جاية من الجنة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين