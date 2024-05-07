إيلون ماسك: لا نبغي تعليم الذكاء الاصطناعي الكذب





قال إيلون ماسك مالك شركة الفضاء سبيس إكس، الاثنين ومنصة “إكس” أو تويتر سابقا، إن الشركة لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، وذلك في مؤتمر ميلكن العالمي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة.

وذكر موقع أكسيوس أنه على الرغم من أن ماسك يعتقد أن أكثر من 99% من الذكاء سيكون في نهاية المطاف رقميًا بدلاً من “بيولوجيًا، لكنه يرى أن الإصدارات الحالية من أنظمة الذكاء الاصطناعي لم تثبت فائدتها لاحتياجات سبيس إكس

وقال ماسك: “سأطرح عليه (الذكاء الاصطناعي) أسئلة حول مفارقة فيرمي، وحول تصميم محرك الصاروخ، وحول الكيمياء الكهربائية، وحتى الآن، كان الذكاء الاصطناعي سيئًا في كل هذه الأسئلة، لذلك لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”.

وأضاف ماسك إنه حتى ستارلينك، وهي شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية للشركة والمحرك الرئيسي لتقييم سبيس إكس لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، موضحا: “أنا لست ضد استخدامه. فقط، لم نر أي فائدة له.”

وأشار ماسك إلى أنه لا يعرف الدور الذي سيلعبه البشر إذا ثبتت صحة نظريته القائلة بأن الذكاء الرقمي سيحل محل العقول البيولوجية، مضيفا: “أعتقد أنه من المهم جدًا أن نبني الذكاء الاصطناعي بطريقة مفيدة للإنسانية”.

وتابع: “لا ينبغي تعليم الذكاء الاصطناعي الكذب، ولا ينبغي تعليمه أن يقول أشياء غير صحيحة. وحتى لو كانت هذه الأشياء غير صحيحة من الناحية السياسية، فيجب عليه أن يقول ما يعتقد أنه صحيح”.

سكاي نيوز