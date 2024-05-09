الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان يبعثان رسائل تعزية للبرهان في وفاة نجله محمد





بعث الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية برقية تعزية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وفاة نجله محمد عبد الفتاح الذي توفي متأثرا باصابة تعرض لها اثر حادث حركة بتركيا مارس الماضي.

وبعث محمد بن سلمان ولي العهد السعودي برقية تعزية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وفاة نجله محمد عبد الفتاح سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته .

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