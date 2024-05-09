السيسي وملك البحرين يعزيان البرهان في ابنه محمد





أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وفاة نجله محمد عبد الفتاح سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

وبعث ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ببرقية تعزية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في وفاة نجله محمد عبد الفتاح سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

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