غير صالح للاستهلاك الآدمي : زيوت طعام معاد استخدامها في مصر.. والداخلية توضح





في واقعة تمسّ صحة المواطنين، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط المسؤولين عن مصنعين لتعبئة زيت الطعام غير مرخصين في الإسكندرية.

غير صالح للاستهلاك الآدمي

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه، إنه تم ضبط المسؤولين عن مصنعين لتعبئة زيت الطعام غير مرخصين، كائنين بدائرة قسمي شرطة المنتزه ثالث، والرمل ثان بمحافظة الإسكندرية، وبحيازتهما كميات من زيت الطعام سابقة الاستخدام وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف بين وزارة الداخلية أن المصنعين كانا يقومان بإعادة تدوير هذه الكميات من الزيوت سابقة الاستخدام، وتعبئتها في عبوات مدون عليها بيانات لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة، تمهيدا لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كميات كبيرة وعلامات تجارية وهمية

وعثر بالمصنعين المشار إليهما على 120 عبوة زيت طعام هالك ومعاد تدويره، ومدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة، و288 عبوة خل طعام بدون بيانات أو مستندات ومدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة، و175طن زيت طعام بدون مستندات تدل على مصدره، معبأ داخل خزانات من مرتجعات الأسواق ومعد لإعادة تدويره لطرحه بالأسواق وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و500 عبوة فارغة مدون عليه علامة تجارية وهمية غير مسجلة “أدوات تعبئة”.

وانتشرت في السنوات الأخيرة في مصر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن عن زيارة المنازل بطلب مسبق لأخذ زيوت الطعام المستخدمة، لإعادة تدويرها في صناعة الصابون والمنظفات المنزلية، بهدف الحفاظ على البيئة من مخلفات الزيوت في المياه والمصارف، وللحفاظ على مواسير البنايات ومواسير الصرف العامة من مخاطر هذه الزيوت.

العربية نت