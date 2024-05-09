الصّهاينة يشكرون رئيس “الفيفا” لِهذا السّبب





أعرب موشي زواريس، رئيس اتحاد الكرة الصهيوني، عن شكره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني أنفونتينو، في رسالة أرسلها إليه الخميس الماضي.

وهنأ زواريس أنفونتينو بمساهمته في إبرام ما يعرف بـ “اتفاقيات إبراهيم”، والتي تشير إلى معاهدات السلام الموقعة بين إسرائيل والإمارات والبحرين في عام 2020، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

تأتي هذه الرسالة، التي تم إرسالها قبل 13 يوماً من الذكرى الـ 76 لـ “يوم النكبة”، لتعكس تقدير زواريس لأنفونتينو، وتقديمه للدعم لجهوده في تعزيز عملية السلام في المنطقة.

وقبل ذلك في الأيّام القليلة الماضية، سافر رئيس اتحاد الكرة الصّهيوني موشي زواريس إلى أمريكا اللاتينية، واشترى ذمّة مسؤولي اتحاد الكرة القارّي، حتّى يكسب أصواتهم، ويدفعهم إلى معارضة تجسيد مطلب الفلسطينيين بِمُعاقبة الكرة الصّهيونية.

ومعلوم أن الحقل الكروي الدولي بيئة موبوءة وفاسدة، وإذا كان المغربي فوزي لقجع بيدق ومرآة تعكس بِجلاء سياسة “المخزن” الشيطانية، فإن باتريس موتسيبي رئيس “الكاف” يهتمّ بِتجارة الأعمال بِالمنطق اللّبيرالي الكلبي، ولا يملك ذرّة كبرياء من مواقف مواطنه الرّاحل الزّعيم الثوري نيلسون مانديلا أو الرئيس الحالي للبلاد الشجاع سيريل رامافوزوا، وقس على ذلك مع مسؤولي اتحادات الكرة في أمريكا اللاتينية، حيث رائحة الفساد النّتنة تزكم الأنوف، إلى درجة أن هناك ما يُشبه “البرزخ” بينهم وبين ثوريي وفحول المنطقة، الأحياء ومنهم والأموات.

علي بهلولي

الشروق الجزائرية