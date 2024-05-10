شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تظهر بالحجاب بعد أدائها العمرة والجمهور: (ربنا يتقبل لكن ما عرفناك والله)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت ملكة الدلوكة خلال المقطع مع أحد أصدقائها بمدينة مكة بالمملكة العربية السعودية.

المطربة الشهيرة ظهرت بالحجاب بعد أن قامت بأداء “العمرة” مع دعواتها بعودة السودان كما كان, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن دهشته من ظهور إنصاف مدني, بالحجاب حيث كتب أحدهم: (ربنا يتقبل لكن ما عرفناك والله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين