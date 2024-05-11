وزير صحة إقليم دارفور: دور جهاز المخابرات في المرحلة الحالية مهم





قال الأستاذ بابكر حمدين، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة إقليم دارفور والقيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، إن الوضع الراهن يتسم بتصاعد التهديدات والمؤامرات التي تستهدف الوطن، نتيجة الحرب المستمرة وتداعياتها وتداعيات مخططات المتآمرين والعملاء الذين يسعون لزعزعة استقرار البلاد.

وأشار في منشوره على صفحته في فيسبوك إلى أنه في ظل هذا الوضع الخطير، لا يمكن تقديم جهاز المخابرات العامة إلى دوره التقليدي في جمع المعلومات وتحليلها فقط، بل يجب أن تتوسع دوره لحماية الوطن من التهديدات المحتملة.

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