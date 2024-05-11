مبابي يحسم مستقبله مع “باريس” في فيديو رسمي





حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي مستقبله بشكل رسمي مع نادي باريس سان جيرمان، حيث أعلن يوم الجمعة عن قراره بالرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي، بعد تتويجهم مؤخراً بلقب الدوري المحلي لكرة القدم.

وجاء إعلان مبابي عبر فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، حيث أكد قراره بأن هذا الموسم سيكون الأخير له في صفوف باريس سان جيرمان، وأنه لن يمدد عقده، معلناً عن نهاية مغامرته مع النادي في غضون أسابيع قليلة.

وأضاف النجم الواعد “سألعب آخر مباراة لي في بارك دي برانس الأحد” ضد تولوز في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وكان ابن الـ25 عاماً يمني النفس بإنهاء مغامرته مع نادي العاصمة بشكل أفضل من خلال قيادته إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، لكن المشوار انتهى الثلاثاء عند الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند الألماني الذي فاز إياباً في باريس 1-0، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب على ملعبه “سيغنال إيدونا بارك”.

فرانس برس