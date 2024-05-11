رئيس كوريا الجنوبية يدعو لإنشاء وزارة لتشجيع زيادة المواليد





دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى إنشاء وزارة جديدة لتشجيع الإنجاب في الدولة التي تواجه أزمة ديموغرافية.

أعلن يون في خطابه: “أطلب التعاون من البرلمان لمراجعة هيكل الحكومة لإنشاء وزارة تهتم بتخطيط السياسات لمواجهة تراجع معدل الولادات”. وذلك يوم الخميس.

وقد شهدت كوريا الجنوبية في عام 2023 انخفاضاً حاداً في عدد المواليد الجدد، حيث وصل العدد إلى أدنى مستوى له منذ عام 1970، بلغ 230 ألف مولود، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 51 مليون نسمة.

تراجعت معدلات الخصوبة في البلاد إلى 0.72 طفل لكل امرأة، وهو رقم أقل بكثير من المعدل الذي يحتاجه البلد للحفاظ على عدد السكان عند مستواه الحالي، والذي يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة.

على الرغم من إنفاق الحكومة مليارات الدولارات على تشجيع الإنجاب، إلا أن هذا الانخفاض في عدد المواليد يظل قائماً، مما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول جديدة لهذه الأزمة الديموغرافية.

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