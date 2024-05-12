أهلي جدة يكسر عقدة الشباب بريمونتادا مثيرة





في كلاسيكو الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، نجح فريق أهلي جدة في وضع حد لسلسلة الغياب عن الانتصارات أمام الشباب، بعد فوزه بنتيجة 2-1 في مباراة أقيمت على أرضية ملعب الأمير خالد بن سلطان يوم السبت.

رغم تأخر الأهلي بهدف أحرزه اللاعب البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 19، إلا أنه تمكن من قلب النتيجة لصالحه بتسجيل هدفين، الأول عن طريق فرانك كيسيه في الدقيقة 45+10 من الشوط الأول، والثاني في الدقيقة 53.

وبهذا الفوز، تمكن الأهلي من كسر السلسلة السلبية التي دامت لفترة طويلة أمام الشباب، حيث كان آخر فوز لهم عليه في أبريل/نيسان 2019 بنتيجة 4-0. ومنذ ذلك الحين، كان الأهلي قد خسر 4 مواجهات وتعادل في مثلها أمام الشباب في الدوري.

كووورة