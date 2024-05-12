شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني “الشكري” يهاجم الفنانة نانسي عجاج بعد انتقادها للمؤسسة العسكرية: (انتي تبع “دقلو” ومفروض يسموك “السمبرية” وأنا مشكلتي في “الطير” المعاك ديل)





شن الناشط السوداني الشاب محمد عمر, الملقب بــ(الشكري) هجوماً قاسياً على الفنانة المعروفة نانسي عجاج, وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو أثار ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن نانسي عجاج, كانت قد انتقدت المؤسسة العسكرية وطالبت بضرورة إجراء إصلاحات داخلها.

الناشط الشهير أبدى غضبه الكبير من المطربة المعروفة بسبب انتقادها للمؤسسة العسكرية التي لا تعلم عنها شيء.

وسخر “الشكري” من صوت المطربة ووصفها بــ(السمبرية) قائلاً: (هي ليست برنسيسة كما يلقبها جمهورها بل هي سمبرية).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أي أحد يطالب بإيقاف الحرب بعد جرائم قوات الدعم السريع يعتبر “دقلاوي” من أتباع “دقلو”).

كما هاجم جمهورها بالإمارات والذي حرص على حضور حفلها الأخير ووصفهم بــ(الطير) مؤكداً أن هؤلاء يتابعون أي (ثوب).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين