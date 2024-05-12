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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الأحد
اعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الأحد، الموافق 12 مايو 2024م. وجاءت أسعار الريال السعودي كما يلي.
سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم
التحويل
353.42 جنيه للبيع.
356.18 جنيه للبيع.
النقد
353.42 جنيه للبيع.
356.18 جنيه للبيع.
الخرطوم (كوش نيوز)
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