🔴 سعر صرف الدولار والعملات بالسوق الموازي مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد





مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 12 مايو 2024 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 1630.00 جنيه

الريال السعودي : 435.00 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 1745.00 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الدرهم الإماراتي : 445.00 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الجنيه الإسترليني : 2037.00 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الجنيه المصري : 35.20 جنيه

🔴 ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.