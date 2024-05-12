شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يقدم فواصل من الرقص الهستيري على أنغام أغنية الظار السودانية (البخور طلقو لي لولا) وساخرون: (تم تهكير الشعب المصري بنجاح)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو خطف ضحكات الجمهور السوداني المتواجد على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب مصري وهو يرقص داخل إحدى المحلات السودانية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتفاعل الشاب المصري مع أغنية الظار السودانية (البخور طلقو لي لولا) وقدم فواصل من الرقص الهستيري وسط ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب معلقاً (تم تهكير الشعب المصري بنجاح).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين