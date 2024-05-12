شاهد بالصور.. (بشريات العودة) لاعبو المريخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النادي بحي العرضة بأم درمان





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صور حديثة تحت شعار (بشريات العودة إلى الوطن من جديد).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين وفي مبادرة أطلقها سكان أحياء العرضة وتعويضات بيت المال (عشان نرجع) حرص عدد من نجوم المريخ الدوليين على أداء صلاة الجمعة بمسجد النادي.

وحرص قدامى لاعبي المريخ بقيادة “عادل أمين” و “مجدي أشانتي” و “جندي نميري” و “موسى الهاشماب” و “سفاري” على أداء صلاة الجمعة بمسجد النادي العريق الذي يقع بحي العرضة جنوب بمدينة أم درمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين