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شاهد بالصور.. (بشريات العودة) لاعبو المريخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النادي بحي العرضة بأم درمان

2024/05/12
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صور حديثة تحت شعار (بشريات العودة إلى الوطن من جديد).

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين وفي مبادرة أطلقها سكان أحياء العرضة وتعويضات بيت المال (عشان نرجع) حرص عدد من نجوم المريخ الدوليين على أداء صلاة الجمعة بمسجد النادي.

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وحرص قدامى لاعبي المريخ بقيادة “عادل أمين” و “مجدي أشانتي” و “جندي نميري” و “موسى الهاشماب” و “سفاري” على أداء صلاة الجمعة بمسجد النادي العريق الذي يقع بحي العرضة جنوب بمدينة أم درمان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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