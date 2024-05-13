شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تتمشي في شوارع الإمارات وتفاجئ فتيات سودانيات أصبن بالذهول عند رؤيتها وهي تضحك (أي ياها ندى)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع مقطع فيديو حديث للفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سيدة الغناء السوداني وهي تتمشى بأحد شوارع الإمارات التي تقيم فيها منذ فترة ليست بالقصيرة.

https://www.facebook.com/reel/1080046159754395

وفاجأت القلعة أثناء مرورها بأحد المحلات فتيات سودانيان أصبن بالذهول عند رؤيتها (دي ندى القلعة ولا ما ياها) لتباغت المطربة الشهيرة الفتيات ضاحكة (أي ياها ندى) وتعانقهن بروح جميلة قبل أن تطالب بإيقاف التصوير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين