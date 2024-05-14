عاجل.. وفاة نجم السوشيال ميديا السوداني الشهير جوان الخطيب على نحو مفاجئ





نعى المئات من النشطاء ونجوم المجتمع والسوشيال ميديا بالسودان في الساعات الأولى من صباح الاثنين, التيكتوبر السوداني الشهير محمد الخطيبي, والذي حدثت وفاته على نحو مفاجئ.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد توفي التيكتوبر الشهير باسم جوان الخطيب, فجر الاثنين بإحدى المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووفقاً لما أورد مقربون من نجم السوشيال ميديا, فإن وفاته حدثت بمستشفى الهرم, وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بخبر رحيل الخطيب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين