بالفيديو.. شاهد اللحظات الأخيرة من حياة نجم السوشيال ميديا السوداني الراحل جوان الخطيب.. ظهر في “لايف” مع صديقته “أميرة” وكشف لها عن مرضه الذي كان سبباً في وفاته بعد ساعات





خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان بعد رحيل التيكتوبر الشهير جوان الخطيب.

وكان محمد الخطيبي, قد توفي في الساعات الأولى من صباح الاثنين, بمستشفى الهرم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو من آخر “لايف” للراحل على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخطيبي, ظهر في “اللايف” مع صديقته المقربة أميرة الجنوبية, وظهر من خلال حديثه أنه متعباً ويعاني من المرض.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أحست صديقته بمرضه, وذكر لها أنه يعاني من “الأزمة” ومن فقدان الأهل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين