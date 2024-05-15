قطر والقروش مطر.. في ناس أكلو كترت عدس ما أكلو في حياتهم كلها في السودان





تعليقا على منشور أمس بخصوص قطر

أنا من زمان عندي نظرة للاغتراب

و انو ما هو بالوردية البتخيلوها بعض الشباب

يعني شوف انت قاعد في السودان أوعك ثم أوعك تفكر تشتري إقامة وتجي دولة من دول الخليج دي ما دام ما جاك عقد عمل

شوف قطر دي فعلا قطر و القروش مطر

فيها قروش زي القروش والله و بلد متطورة للحد البعيد

مثلا عادي تلقى كوريلا ٢٣ تاكسي

شوارع تأكل فيها مستشفيات تقول القصر الجمهوري حقنا سابقا يعني ماشاء الله تبارك الله

مساجد اللهم بارك زي الفنادق ال٧ نجوم

ولاندكروزر دي بتشوفها في قطر زي الركشة عندنا

لكن ده ما معناهو تمشي تشتري ليك إقامة وتقول حتلقى شغل

الشغل هنا صعب جدا جدا

أنا جيت زيارة للممارضة

لكن حاولنا نشمشم ساي كده لعل وعسى نلقى لينا شغلة لكن والله صعبة جدا

مثلا المجالات التقنية دي كلها الهنود فيها ما بتحصلو

و المجالات الهندسية برضو فيها فطاحلة كبار و مستوى المنافسة صعب شديد

يعني الانجليزي ده لازم تكون منجضو بشهاداتو دي حاجه أساسية أكتر من الأساسية

حتى مجالنا الشرعي ده المنافسة فيهو صعبة جدا جدا وعلى ذلك قس

عشان كده أكبر غلط انك تشتري إقامة وتجي تقول تفتش شغل هنا

والله في ناس أكلو كترت عدس في قطر ما أكلو حياتهم كلها في السودان

و في سودانيين والله ما بلقو أكل و في ناس ما بلقو مكان ينومو فيهو و في ناس بمشو السفارة عشان ترجعهم

و المسكين تلقى اشترى إقامة ممكن ب ١٥ ألف ريال

١٥ ألف ريال دي حتى لو عشرة اشتري ليك ركشة وممكن تجيب ليك ركشتين وممكن تجيب كريز كمثال و دقش بيها أحسن ليك مليون مرة من انك تفكر تشتري إقامة ساي

و من المفاهيم الخاطئة انو المغتربين ديل مرطبين

هو مبدئيا كده في مغتربين مرطبين اللهم بارك

لكن غالبيتهم تعبانين والله تعب شديد

ممكن تلقى لابس سمح وسائق عربية نحن في السودان بنشوفها سمحه وشايل آيفون

لكن صدقني دي كلها ما بتعكس ليك حقيقة الوضع

عادي تشتري آيفون ١٥ برو ماكس بأقساط شهرية ٢٠٠ ريال

وعادي تشتري عربية بأقساط ٥٠٠ريال

و الوضع ده زاتو ما أي زول بقدر عليهو

و برضو الملابس حقتهم بتشوفها نضيفة لانو البلد ديك ما فيها ذرة غبار و نضيفة نضافة شديدة اللهم بارك ومويتهم ما عكرانه

نحن ملابسنا دي ضيعتها مويتنا العكرانه دي ساي

و برضو في مغتربين وديل كمية كبيرة عايشين حياة أحسن منها حياتك في السودان

الواحد تلقى بطلع من صلاة الفجر و يجي آخر الليل و ياخد قروش بسيطة جدا

و السبب في ده انو ما عندو مؤهلات تخلي ينافس مع الفطاحلة الكبار

المهم ما جاك عقد عمل مضمون

ما تشتري اقامة

ما تقول اشتري و أجي أفتش شغل لأنك حتندم

و برضو أوجه رسالة شكر

للمغتربين الشالو حمالة كبيرة جدا في فترة الحرب

في مغتربين و غالبيتهم والله هكذا

بحرمو نفسهم من أبسط الأشياء عشان يرسل لأهلو في السودان فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم ..

مصطفى ميرغني

