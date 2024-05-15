شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تقلد الفنانة هدى عربي في أغانيها ورقصاتها وتضحك الجمهور والحاضرين الذين قاموا بتصويرها





خطفت طفلة سودانية صغيرة ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والحاضرين الذين قاموا بتصوير المقطع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الطفلة وهي تغني أغنية الفنانة الشهيرة هدى عربي, (نسائم الشتاء).

الطفلة قامت بتقليد الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب في رقصاتها وهي تتمايل على أنغام أغنيتها الشهيرة بطريقة أضحكت جمهور مواقع التواصل الذي شارك المقطع على نطاق واسع.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين