



الولايات المتحدة الأمريكية: التيه الدبلوماسي..

صحيح ما ذهب إليه الخبير الأمريكي كاميرون هدسون (أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك القليل من الاوراق فى القضية السودانية) ، لدرجة أن المبعوث الخاص للسودان يبحث عن الحلول مع حركة الهادي إدريس ، ويستمع لمقترحاته باخلاء مدينة الفاشر من مواطنيها للسماح للجنجا العبث بها وتدميرها..

طاف المبعوث الخاص للسودان بكل دول الجوار الافريقي والاصدقاء واجتمع واستمع ، ولكنه لم يزور البلاد ، واصحاب القضية والمصلحة..

لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الاوراق سوى التلويح بالعقوبات ، وتكرار العبارات الممجوجة ، وسلاحها يقتل المدنيين فى بلادنا وحلفاءها يمدون المليشيا بالسلاح والعتاد كل يوم وعلى مدار الساعة..

بامكان وليم بيرللو الاستماع لمن يشاء ، ولكنه بعيد عن الوصول إلى حل أو تاثير..

أهل السودان وتطلعاتهم غير رهينة لمناورات الاستعلاء الامريكى..

د.ابراهيم الصديق على

15 مايو 2024م ..

