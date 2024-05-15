أهل السودان وتطلعاتهم غير رهينة لمناورات الاستعلاء الامريكى
الولايات المتحدة الأمريكية: التيه الدبلوماسي..
صحيح ما ذهب إليه الخبير الأمريكي كاميرون هدسون (أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك القليل من الاوراق فى القضية السودانية) ، لدرجة أن المبعوث الخاص للسودان يبحث عن الحلول مع حركة الهادي إدريس ، ويستمع لمقترحاته باخلاء مدينة الفاشر من مواطنيها للسماح للجنجا العبث بها وتدميرها..
طاف المبعوث الخاص للسودان بكل دول الجوار الافريقي والاصدقاء واجتمع واستمع ، ولكنه لم يزور البلاد ، واصحاب القضية والمصلحة..
لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الاوراق سوى التلويح بالعقوبات ، وتكرار العبارات الممجوجة ، وسلاحها يقتل المدنيين فى بلادنا وحلفاءها يمدون المليشيا بالسلاح والعتاد كل يوم وعلى مدار الساعة..
بامكان وليم بيرللو الاستماع لمن يشاء ، ولكنه بعيد عن الوصول إلى حل أو تاثير..
أهل السودان وتطلعاتهم غير رهينة لمناورات الاستعلاء الامريكى..
د.ابراهيم الصديق على
15 مايو 2024م ..
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