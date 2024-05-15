شاهد بالفيديو.. سوداني يسخر من أحد أقاربه بعد أن ظهر في لقطة وهو يقف جوار المودل آية أفرو خلال حفلها الضجة بغبيرة وهو يحمل صحن فول (الله لا كسبك فضحتنا صلعتك زي الدربوكة)





سخر مواطن سوداني من أحد أقاربه بعد ظهوره في مقطع فيديو مع الراقصة والمودل ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن أفرو, كانت قد أثارت ضجة واسعة بعد ظهورها في افتتاح مطعم سوداني بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض قبل أيام.

المواطن السوداني سخر من قريبه “أبو عبيدة”, الذي ظهر في لقطة مع آية أفرو, وهو يحمل صحن فول في يده على حد تعبيره.

وقال ساخراً بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أبو عبيدة الله لا كسبك متصور مع المرأة شايل لك صحن فول فضحتنا صلعتك زي الدربوكة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين