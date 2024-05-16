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وجهة نظر : غبيرة بخير

2024/05/16
السودان السعودية
السودان السعودية

وجهة نظر : غبيرة بخير ..
هذا عمل درامي مكتمل..
المسرح والجمهور والضيوف.. لا شىء تم عفو الخاطر ..
كل شىء تم اعداده بدقة ، وبسعره ، هذا أمر معروف فى الدعاية الاعلانية ، هل تتوقع افتتاح المحال دون ضمان حضور جمهور ؟
وهل تتوقع موافقة (نجمة الحدث) دون الإطمئنان لجمهور متفاعل ؟..
هذه تفاصيل مهمة لتكرار الموضوع والحديث عنه ، وتحويله إلى تريند ، وما يهم المعلن هو خلفية الصورة عن سلعته ومهنته ، وما تبقى (رتوش).. لقد وصلت الرسالة..
غبيرة وغيرها من مناطق وجود السودانيين بخير ، فقد كان هناك احتفال كبير فى نهاية العام الماضي بمناسبة موسم الرياض الثقافى و شهده جمهور غفير فى غاية النظام والالتزام والتفاعل الجميل ، تلك صورة السودان ، فلا تنزعجوا عن ظواهر اختار لها صاحبها هذا العنوان..
والتفاعل مع النجوم بمقدار ، عفوى ومصنوع ، والجمهور الذي استقبل شيخ الزين فى اديس ابابا أو فى جنوب السودان أو فى مكان آخر من ولايات السودان هو تعبير حى وعفوى ، والحضور فى احتفال كلية ما فى قبرص ، هو مشهد مصنوع ، وكليهما توظيف لنجم ، وما بين نجم واخر تتضح حقيقة الاتجاهات..
لا تعتبر الظواهر السالبة هى القياس ، وانما المعيار ردة الفعل حولها ، وما دام ردة الفعل معارضة ، فالمجتمع بخير والظواهر إلى زوال..
وانما المحزن هو إدارة البعض حملاتهم الترويجية من خلال ظواهر نشاز..
حفظ الله البلاد والعباد.. الوطن بقيمه واهله وعاداته ، بخير

ابراهيم الصديق
د.ابراهيم الصديق علي
15 مايو 2024م

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