



وجهة نظر : غبيرة بخير ..

هذا عمل درامي مكتمل..

المسرح والجمهور والضيوف.. لا شىء تم عفو الخاطر ..

كل شىء تم اعداده بدقة ، وبسعره ، هذا أمر معروف فى الدعاية الاعلانية ، هل تتوقع افتتاح المحال دون ضمان حضور جمهور ؟

وهل تتوقع موافقة (نجمة الحدث) دون الإطمئنان لجمهور متفاعل ؟..

هذه تفاصيل مهمة لتكرار الموضوع والحديث عنه ، وتحويله إلى تريند ، وما يهم المعلن هو خلفية الصورة عن سلعته ومهنته ، وما تبقى (رتوش).. لقد وصلت الرسالة..

غبيرة وغيرها من مناطق وجود السودانيين بخير ، فقد كان هناك احتفال كبير فى نهاية العام الماضي بمناسبة موسم الرياض الثقافى و شهده جمهور غفير فى غاية النظام والالتزام والتفاعل الجميل ، تلك صورة السودان ، فلا تنزعجوا عن ظواهر اختار لها صاحبها هذا العنوان..

والتفاعل مع النجوم بمقدار ، عفوى ومصنوع ، والجمهور الذي استقبل شيخ الزين فى اديس ابابا أو فى جنوب السودان أو فى مكان آخر من ولايات السودان هو تعبير حى وعفوى ، والحضور فى احتفال كلية ما فى قبرص ، هو مشهد مصنوع ، وكليهما توظيف لنجم ، وما بين نجم واخر تتضح حقيقة الاتجاهات..

لا تعتبر الظواهر السالبة هى القياس ، وانما المعيار ردة الفعل حولها ، وما دام ردة الفعل معارضة ، فالمجتمع بخير والظواهر إلى زوال..

وانما المحزن هو إدارة البعض حملاتهم الترويجية من خلال ظواهر نشاز..

حفظ الله البلاد والعباد.. الوطن بقيمه واهله وعاداته ، بخير



د.ابراهيم الصديق علي

15 مايو 2024م