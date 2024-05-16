



خائب الرأي والمنطق!

هذا شخص فاسد الرأي .

هذا الدعي يصف دخول الجيش للمناطق بالاحتلال ، ايها الناصري الابله حينما تواجد الجيش المصري في شوارع بورسعيد ابان حرب ١٩٦٧ ده كان احتلال منه لها!!؟

هذا المعتوه بعد ان سحله منسوبي الدعم السريع ونهبوه سيارته يساوي بين الحيش والدعم .

هذا نموذج واضح لقحاتي

وليد محمدالمبارك احمد