مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية





ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً بنتيجة 3-2 على ضيفه نيوكاسل يوم الأربعاء، وهذا الانتصار يعزز آمال الفريق في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل، وذلك قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

بهذا الفوز، رفع الفريق المدرب من قبل إريك تن هاغ رصيده إلى 57 نقطة، محتلاً المركز الثامن في جدول الترتيب بالتساوي مع نيوكاسل الذي يحتل المركز السابع.

افتتح لاعب الوسط كوبي ماينو التسجيل لصالح مانشستر يونايتد بعد تبادل للكرة رائع انتهى بتمريرة من أماد ديالو إلى ماينو الذي وجد نفسه غير مراقب وسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة.

رويترز