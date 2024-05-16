أبوظبي تدعم إعادة توطين غزلان الداما المُهدَّدة بالانقراض في تشاد





للمرة الأولى، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي ستة غزلان من نوع الداما في محمية وادي ريم – وادي أخيم للحياة البرية في جمهورية تشاد، وذلك ضمن مشروع هام لإعادة توطين الثدييات على مستوى العالم. يشكل هذا المشروع جزءًا من مبادرة طموحة تهدف إلى إعادة توطين غزلان الداما في بيئتها الطبيعية، حيث تُعتبر واحدة من أشد ثلاثة أنواع من الظباء مهددة بالانقراض على مستوى العالم.

وكان الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة قد صنَّف غزال الداما ضمن الأنواع المهددة بالانقراض بشدة، حيث يبلغ عدد هذه الحيوانات المتبقية في البرية في تشاد والنيجر حوالي 100 فقط، مما يجعله على وشك الانقراض. تهدف الجهود الجارية إلى الحفاظ عليه وزيادة أعداده في بيئته الطبيعية، بهدف تعزيز القطعان الموجودة في البرية وإنشاء قطيع صحي ومستدام بشكل ذاتي.

قال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوُّع البيولوجي البري والبحري بالهيئة: “بدأ المشروع في عام 2019 ببرنامج إكثار في الأسر، حيث نجح الفريق في الإمساك بمجموعة من الغزلان البرية في منطقة مانقا وأخرى في وادي ريم – وادي أخيم في جمهورية تشاد. ثم تم نقل الغزلان إلى مرافق الإكثار، وأُرسلت غزلان الداما من مراكز الحفاظ على الحياة البرية في أبوظبي، التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي، إلى جمهورية تشاد لتكون جزءًا من هذه المجموعات المكثفة.”

حتى وصلت أعدادها في المسيجات إلى 29 رأساً حتى الآن». وأشار الهاشمي إلى أنَّ غزلان الداما التي أطلقتها الهيئة تضمُّ مجموعتين؛ إحداهما برية والأخرى تمَّ إكثارها في الأسر، وجهزت ثلاثة منها بأجهزة تتبُّع عبر الأقمار الصناعية على أيدي فريق مشترَك من هيئة البيئة – أبوظبي، وصحارى كونزرفيشن، ومعهد سميثسونيان للمحافظة على الكائنات الحية، وجمعية علوم الحيوان في لندن، لمتابعة تحركاتها ومراقبة تأقلمها في المحمية التي تعدُّ موطناً لنحو 50 رأساً من غزال الداما. وهذه هي المرة الأولى التي تُركَّب أطواق تتبُّع لغزلان الداما التي تمَّ تربيتها في الأسر، وتتمُّ إدارتها في وادي ريم – وادي أخيم للحياة البرية. وأضاف الهاشمي: «ستساعدنا مراقبة الغزلان بعد الإطلاق على جمع معلومات مفصَّلة عن أعداد التكاثر والوفيات لهذه الحيوانات، وهي فرصة فريدة لمراقبة غزلان الداما البرية عن كثب لتحديد العوامل التي تحدُّ من تكاثرها، وهذا سيُمَكِّننا من دعمها على المدى البعيد. ويسهم في زيادة أعداد غزلان الداما في المحمية، وتوفير المعلومات الأساسية للإطلاقات المستقبلية.

واختيار أفضل أجهزة تتبُّع وتسهيل مراقبة القطيع البري». ويأتي إطلاق المجموعة الجديدة بعد نجاح برامج إعادة توطين المها الإفريقي (أبو حراب)، والمها أبو عدس (البقر الوحشي) في جمهورية تشاد ضمن مبادرة طموحة تهدف إلى إنشاء قطيع صحي ومستدام ذاتياً في منطقة محمية طبيعية معزولة داخل محمية وادي ريم، وادي أخيم في دولة تشاد، تمتد على مساحة تصل إلى 77,950 كيلومتراً مربعاً. وانطلق هذا المشروع في عام 2014، مع إطلاق أول مجموعة من المها الإفريقي (أبو حراب) في بيئاتها الطبيعية في البرية في عام 2016، وبقيت تحت المراقبة للتأكُّد من أنها تتمتَّع بحالة جيدة وصحية، وقادرة على التأقلُم جيداً مع محيطها الجديد. وتصل أعداد المها الإفريقي (أبو حراب) في هذه المحمية اليوم إلى أكثر من 630 رأساً، وتصل أعداد المها أبو عدس (البقر الوحشي) إلى نحو 160 رأساً.

وأثمرت جهود الهيئة وشركائها، ضمن برنامج إعادة توطين المها أبو حراب في جمهورية تشاد، تحسين حالة الحفظ الخاصة بهذا النوع، حيث أُعيد تصنيفها على أنها «مهدَّدة بالانقراض» على مقياس حالة الحفظ لفئات القائمة الحمراء للأنواع المهدَّدة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بعد تصنيفها سابقاً في فئة «منقرضة في البرية».

صحيفة الخليج