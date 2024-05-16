الكلب «ميسي» يخطف الأنظار في مهرجان «كان» السينمائي – صورة





في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته السابعة والسبعين، نجح الكلب الشهير “ميسي” في لفت أنظار الحضور بمشاركته على السجادة الحمراء. يجسد “ميسي” دور سنوب في فيلم “Anatomy of a Fall”، وكان برفقة مدربته الفرنسية لورا مارتن يوم الثلاثاء قبل بدء حفل الافتتاح.

وقام “ميسي”، الذي فاز بجائزة Palm Dog التي تُمنح لأفضل كلب في المهرجان، بجولة على الدرج المؤدي إلى قصر المهرجانات. حظي الكلب بانتباه كبير خلال المهرجان، حيث توقف لمدة 20 دقيقة أمام عدسات المصورين، وسط هتافات من الحاضرين باسمه. كان “ميسي”، الذي ينتمي لسلالة “بوردر كولي”، يتجول بفخر ويصعد الدرج برفقة مدربته، ليبهر الجميع بأناقته وشهامته.

وهناك جلس ورفع مخالبه الأمامية في الهواء، كنجم سينمائي يلوح للجمهور، وتردد صدى نباحه في شارع «لاكروازيت»، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين الحضور.

وكانت شركة الإنتاج D18 Paris قد أعلنت اختيار الكلب «ميسي» لبطولة مسلسل تلفزيوني قصير جديد خاص به، يأخذ من خلاله المشاهدين لتجربة مهرجان كان السينمائي من منظوره ككلب.

وسيسمح المسلسل القصير، للمشاهدين بتجربة مهرجان «كان» السينمائي من الفجر، حتى وقت متأخر من الليل «من خلال عيون وصوت ميسي».

المسلسل الجديد، عبارة عن سلسلة من ثماني حلقات، مدة كل منها دقيقة واحدة، ويتم بثه يومياً في وقت واحد على القنوات التلفزيونية الوطنية الفرنسية، خلال فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي، بدءاً من 13 مايو/ أيار 2024 ليستمر طوال مدة المهرجان، حتى 25 من الشهر ذاته.

صحيفة الخليج