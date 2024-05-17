“فرصة رائعة للاستجمام”.. شواطئ الإسكندرية ترفع الرايات الخضراء والصفراء | صور





أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء بشواطئ القطاع الشرقي، بينما جرى رفع الرايات الصفراء التحذيرية في شواطئ القطاع الغربي.

ووفقا للإدارة، في بيان لها اليوم الخميس، سجلت شواطئ القطاع الشرقي بالمحافظة نسب إقبال منخفضة، ووصلت إلى منعدمة على شواطئ القطاع الغربي والعجمي.

“فرصة رائعة للاستجمام”

ودعت الإدارة – عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- المواطنين لاصطحاب أطفالهم والتوجه إلى الشواطئ للاستجمام، وجاء في إعلان إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية “خلاص معظمنا خلص الامتحانات وبدأت الاجازة ..فرصة أن الجو حلو ودرجة الحرارة 30 درجة مئوية يعني مناسب جدا للاستمتاع والاستجمام على البحر”… يلا مستني ايه خد صحابك وحبايبك وقضى وقت حلو على البحر”.

دلالات الرايات على الشواطئ

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

بوابة الأهرام