شاهد بالفيديو.. الرجل السودني الذي ظهر في مقطع مع الراقصة آية أفرو وهو يتغزل فيها يشكو من سخرية الجمهور : (ما تعرضت له من هجوم لم يتعرض له أهل بغداد في زمن التتار)





شكى رجل سوداني ظهر في مقطع فيديو مع المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آية أفرو, من هجوم وسخرية الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الرجل كان قد ظهر مع أفرو, التي استضافته خلال افتتاح مطعم سوداني بحي غبيرة بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان الرجل قد تغزل في الراقصة المثيرة للجدل والتي أشعلت حفل الافتتاح, حيث قال في توضيحه: (ما تعرضت له من هجوم لم يتعرض له أهل بغداد في زمن التتار) مؤكداً أنه سينشر توضيحاً كاملاً في وقت لاحق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين