سياسية

المسؤول الطبي بنهر النيل أحمد المرتجى: أزمة في مراكز غسيل الكلى بالولاية بسبب تأخر وصول شحنة المحاليل – فيديو

2024/05/20
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قال المسؤول الطبي بنهر النيل أحمد المرتجى بأن أزمة في مراكز غسيل الكلى بالولاية بسبب تأخر وصول شحنة المحاليل ومستهلكات غسيل الكلى من بورتسودان.
بعد أن وقف لأيام.. مواطنون يطلقون مبادرة لإعادة تشغيل بمركز غسيل الكلى بمدينة أم روابة بشمال كردفان بعد توقف المركز عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.
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الجزيرة – السودان

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