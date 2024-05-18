ممثل المدير العام لقوات الشرطة يشارك في الاجتماع العاشر فوق العادة لمنظمة الايابكو

شاركت العميد شرطة مفيدة محمد سليمان مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي المكلف ممثل المدير العام لقوات الشرطة في الاجتماع العاشر فوق العادة لمدراء الشرطة في إقليم الايابكو عبر تقنية الفيديو كونفرس.

وأوضحت العميد مفيدة (للمكتب الصحفي للشرطة) أن اللواء فردريك بودامو المفتش العام للشرطة الوطنية البورندية الرئيس الحالي لمنظمة الايابكو قدم خلال الاجتماع لمدراء شرطة الإقليم تنويراً حول الاجتماعات المشتركة مع منظمة الانتربول والآفروبول ومنظمة التعاون الاقليمي الإفريقي بهدف مناقشة المقترح الخاص بمذكرة التفاهم بين منظمة الايابكو ووزارة الأمن العام بجمهورية الصين الشعبية بجانب استعراض الاجتماع لنتائج تمرين القوات (ftx) والذي تمت استضافته بدولة تنزانيا بجانب الوقوف على التحضيرات الخاصة بعملية أو سلاما(العمليات التي تتم في البلدان التي تقام بالتزامن في إقليم الايابكو) (الساربكو) والتي تختص بالجرائم المنظمة العابرة للحدود والجرائم المستحدثة مثل جرائم سرقة المركبات وتزوير المستندات إضافة إلى قبض وتفتيش الأشخاص الهاربين من العدالة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان