والي الخرطوم يقف على الاعمال النهائية لمحطة مياه بيت المال

زار والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، محطة مياه بيت المال ومحطة كهرباء بابور موية التحويلية للاطلاع على التقدم في أعمال إعادة تشغيلهما. تم بناء هذه المحطتين في العشرينات من القرن الماضي لخدمة سكان وسط أمدرمان القديمة والمناطق المجاورة، وتعد محطة بيت المال مهمة بسبب تغذيتها من ثلاث مصادر مائية، مما يجعلها مهمة في إنتاج وتوزيع المياه في المنطقة.

وقد رافق الوالي في هذه الزيارة السيد الهادي عبد السيد، المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان، والمهندس محمد علي العجب، المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، وكذلك المهندس عبدالله الريح، رئيس لجنة الاسناد المدني.

أشاد والي الخرطوم بالجهود المبذولة من قبل الولاية لاستعادة الخدمات في منطقة أمدرمان القديمة، وأكد على أهمية إكمال الأعمال الهندسية والتشغيل التجريبي وتعقيم الأحواض بأسرع وقت ممكن لإعادة المحطة إلى الخدمة في الأيام القادمة وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم.