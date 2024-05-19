سياسية

والي الخرطوم يقف على الاعمال النهائية لمحطة مياه بيت المال

2024/05/19
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والي الخرطوم المكلف

زار والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، محطة مياه بيت المال ومحطة كهرباء بابور موية التحويلية للاطلاع على التقدم في أعمال إعادة تشغيلهما. تم بناء هذه المحطتين في العشرينات من القرن الماضي لخدمة سكان وسط أمدرمان القديمة والمناطق المجاورة، وتعد محطة بيت المال مهمة بسبب تغذيتها من ثلاث مصادر مائية، مما يجعلها مهمة في إنتاج وتوزيع المياه في المنطقة.

وقد رافق الوالي في هذه الزيارة السيد الهادي عبد السيد، المدير التنفيذي لمحلية أمدرمان، والمهندس محمد علي العجب، المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم، وكذلك المهندس عبدالله الريح، رئيس لجنة الاسناد المدني.

أشاد والي الخرطوم بالجهود المبذولة من قبل الولاية لاستعادة الخدمات في منطقة أمدرمان القديمة، وأكد على أهمية إكمال الأعمال الهندسية والتشغيل التجريبي وتعقيم الأحواض بأسرع وقت ممكن لإعادة المحطة إلى الخدمة في الأيام القادمة وتسهيل عودة المواطنين إلى منازلهم.

وقفر والي الخرطوم على أعمال معالجة كسر الخط الناقل الرئيسي شرق مقابر أحمد شرفي وهو الخط القادم من محطة القماير ويغطي حارات الثورة الجنوبية حيث دفعت الهيئة بعدد من الآليات وتوفير المطلوبات لمعالجة الكسر ووجه الوالي بمضاعفة أعمال شفط المياه المتسربة من الكسر وتجفيف الموقع من خلال الإستعانة بتناكر شفط وطلمبات ساحبة وباكتمال الصيانة ستزيد كميات المياه ويتوقف هدرها في الشوارع والاحياء المجاورة.
على صعيد أخير وقف الوالي علي أعمال تنظيم دفن الموتى بمقابر أحمد شرفي وتسوير ملعب رابطة المهدية حتي لا تزحف عليه المقابر وتوجيه الدفن الي المواقع البديلة حول المقابر والتي أوصت بها اللجنة المكلفة بهذه المهمة.
سونا

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2024/05/19