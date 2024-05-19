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شاهد بالفيديو.. إعادة تأهيل مستشفى الحوادث في أمدرمان بواسطة القوات المسلحة السودانية

2024/05/19
sudanarmy005
الجيش السوداني

شرعت ولاية الخرطوم بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية والجهات المختصة في صيانة وإعادة تأهيل مستشفى الحوادث بأمدرمان لتوفير الخدمات الصحية.

وذلك تعزيزاً للاستقرار والأمن للمواطنين والنازحين من جحيم الانتهاكات في مناطق وجود مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”

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