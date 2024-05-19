شاهد بالفيديو.. إعادة تأهيل مستشفى الحوادث في أمدرمان بواسطة القوات المسلحة السودانية





شرعت ولاية الخرطوم بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية والجهات المختصة في صيانة وإعادة تأهيل مستشفى الحوادث بأمدرمان لتوفير الخدمات الصحية.

وذلك تعزيزاً للاستقرار والأمن للمواطنين والنازحين من جحيم الانتهاكات في مناطق وجود مليشيا الدعم السريع المتمردة.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”