مسيرات تابعة للجيش تستهدف محيط سلاح المدرعات





واصل الجيش السوداني قصفه مواقع وأهداف تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم، السبت، حيث قصفت مسيرات تابعة للجيش مناطق الجريف شرق محيط سلاح المدرعات وأحياء الصحافة وجبرة والنزهة، والمنشية وسوبا شرق وشرق النيل وجنوب الحزام، وتصاعدت أعمدة الدخان في أنحاء واسعة من العاصمة.

وأكد شهود عيان للغد أنهم استعموا لأصوات إطلاق نار متقطع جنوب شرق الخرطوم.

أما في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، فقد تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة الثقيلة والخفيفة خلال الساعات الماضية، حيث تركزت في أحياء الوحدة شمال والرياض والسلام وتمباسي في الإتجاه الجنوبي الشرقي من المدينة.

وقال شهود عيان إن القصف المدفعي بين أطراف القتال أوقع قتلى وجرحى نقلوا إلى مستشفي الفاشر الجنوبي الوحيد الذي يستقبل الجرحي.

واوضحت مصادر محلية أن مئات العائلات غادروا الفاشر بوسائل نقل بدائية، واستمرت حركة النزوح الداخلية في الأحياء الواقعة أقصى جنوب وغرب المدينة ومخيم زمزم للنازحين.

وأكدت المصادر صعوبة الأوضاع الصحية والغذائية بالمدينة وإغلاق الأسواق الرئيسة وندرة في المياه والغذاء في ظل استمرار الحصار.

الغد