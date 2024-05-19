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شاهد بالفيديو.. مذيعة تلفزيون السودان تبكي أمام والي الخرطوم “الرجل الذي صمد في حرب السودان ودافع عن مواطني ولايته”

2024/05/19
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دخلت الإعلامية الأستاذة عواطف محمد عبدالله مذيعة تلفزيون السودان في نوبة بكاء وهي تتحدث مع والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.

وكانت الأستاذة عواطف تتكلم عن صبر الرجل ودفاعه عن مواطني ولايته وصبره وصموده لتوفير الخدمات في أقسى الظروف.

ولم تتمالك الإعلامية القديرة نفسها فانهمرت الدموع من عينيها في حضرة والي الخرطوم هذا الرجل الاستثنائي وتقول له سيذكرك التاريخ أيها الرجل الامة.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”

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