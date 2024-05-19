اجتماع تنسيقي مشترك لبحث مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر

ترأس العميد عبد القادر محمود الشاذلي قائد ادارة الاحتياط والاستنفار قطاع ولاية البحر الأحمر الاجتماع الذي ضم مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر مقرر اللجنه العليا لمكافحة المخدرات العميد شرطة معتصم إبراهيم يعقوب بحضور قائد الاحتياط وقائد ثاني الاستنفار مقدم حماد زكريا محمد عرفة ومدير مستشفى الطب النفسي دكتور بشار عبد الرحمن.

من جانبه أكد قائد إدارة الاحتياط والاستنفار قطاع البحر الأحمر أن الاجتماع بحث إيجاد آلية للتنسيق والتعاون المشترك بين إدارة الاحتياط والاستنفار قطاع البحر الأحمر والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالولاية في مجال المكافحة وتنفيذ خطة استراتيجيه لتضييق الخناق على المروجين والموردين لهذه السموم، مؤكداُ أن هذ الخطة سترى النور في القريب العاجل وأعلن جاهزية ادارة الاحتياط والاستنفار قطاع البحر الأحمر للتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجهات المختصة من أجل الحد من آفة المخدرات وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وجعل الولايه خالية من المخدرات بمشاركة كافة المستنفرين بالولاية، فيما عبر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مقرر اللجنة العليا لمكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر عميد شرطة معتصم إبراهيم يعقوب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار الشراكة القائمة مع إدارة الاحتياط والاستتفار قطاع البحر الأحمر والجهود المبذولة الرامية لتخفيف انتشار المخدرات، مشيرا إلى أن الاجتماع استعرض الجهود المتكاملة لمكافحة المخدرات بشقيها خفض العرض والطلب بجانب الشق العلاجي بمستشفى الطب النفسي. وأضاف أن الاجتماع أمن على قيام ورشة تدريبية عن المخدرات تضم كافة الجهات ذات الشأن والتي تتناول عدداً من أوراق العمل عن مشاكل المخدرات والحلول اللازمة.

المكتب الصحفي للشرطة