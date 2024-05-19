اول فوج من الحجاج السودانيون يتوجهه لاداء الفريضة يوم السبت





يتوجه الى الأراضي المقدسة اول فوج من حجاج السودان بحرا يوم السبت ١٨ذوالقعده ١٤٤٥هجرية الموافق ٢٦/٥/٢٠٢٤م حيث يغادر اول فوج من ميناء سواكن بالبحر الأحمر حجاج ولايتي ( كسلا والخرطوم) والبالغ عددهم (٧٧٢) حاجا وحاجة بعدد(١٦) فوجا. ويبلغ عدد حجاج ولاية كسلا (٥٧٢) حاجا وحاجة بعدد (١٢) فوج بينما يبلغ عدد حجاج ولاية الخرطوم (٢٠٠) حاج وحاجة بعدد (٤) افواج. وحسب جدولة بعثة الحج المركزية انه سيبدأ التفويج بالعودة لاول فوج من الحجاج السودانيين بالبحر بعد أداء مناسك الحج يوم ١٥ذوالحجة ١٤٤٥هجرية الموافق ٢١يونيو ٢٠٢٤ م.

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