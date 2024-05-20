لجنة إستئناف العام الدراسي بالقضارف تبحث إيجاد بدائل لسكن النازحين

عقدت اللجنة الفرعية التابعة للجنة العليا المكلفة باستئناف العام الدراسي وفتح المدارس، والتي تم تشكيلها وفقاً للموعد المحدد في السادس والعشرين من مايو الحالي، اجتماعاً برئاسة مدير عام وزارة التربية والتوجيه السيد عبد الوهاب ابراهيم عوض، وبمشاركة المدير التنفيذي لبلدية القضارف السيد يعقوب محمد العبيد، وحضور مفوض العون الإنساني السيد عبد الكفيل العدناني والجهات ذات العلاقة.

تناول الاجتماع البحث في السبل الأمثل لإيجاد بدائل لسكن وتوزيع النازحين الذين يتواجدون في مراكز الإيواء ببلدية القضارف ومحلية الفاو، بهدف تهيئة البيئة لفتح المدارس وضمان استقرار النازحين والطلاب، وضمان تسجيل أبناء النازحين في مدارس الولاية. وتم طرح المواقع المقترحة كبدائل في البلدية، بما في ذلك المدارس الجديدة والقديمة والمدرسة الصناعية والصندوق القومي لرعاية الطلاب، وقامت اللجنة بزيارة ميدانية لهذه المواقع المقترحة، وأمرت الجهات الهندسية بإجراء الدراسات الفنية والهندسية وتحديد الاحتياجات الضرورية على الفور.

وعلى نفس الصعيد، عقدت اللجنة اجتماعاً في مباني مفوض العون الإنساني برئاسة نائب المفوض ومسؤول الإجراءات بالمفوضية السيد محمد ادم.