عقار يطّلع على خطة وزارة التربية والتعليم “امتحان الشهادة السودانية”

أطلع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار اير، على أداء وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية، واطلع على خطتها للمرحلة المقبلة، بما في ذلك ترتيبات استئناف الدراسة وإجراء امتحانات المراحل التعليمية المختلفة في الوقت المحدد.

وأكد على أن الحكومة تولت اهتماماً كبيراً بالتعليم في هذه المرحلة، خاصة بعد أن تسببت الحروب في تعثر التقويم الدراسي.

وخلال لقائه وزير التربية والتعليم، الأستاذ محمود سر الختم الحوري، في مكتبه اليوم، أكد على ضرورة إجراء امتحانات الشهادة الابتدائية والمتوسطة في الوقت المحدد وفقاً للخطة المعدة من قبل الوزارة، ومعالجة قضية الطلاب العالقين داخل وخارج السودان.

كما ناقش الاجتماع مقترحات مواعيد امتحان الشهادة السودانية، وأهمية تأمين وصول الامتحانات وأرقام الجلوس للمراكز المقترحة في الولايات الآمنة، بالإضافة إلى تأمين وصولها للمراكز الخارجية.

وأكد اللقاء على أهمية الانتهاء من العام الدراسي في نوفمبر المقبل في الولايات الآمنة، ومن ثم استئناف العام الدراسي الجديد، وتوفير الكتب المدرسية لكافة الولايات.

وأعلن وزير التربية والتعليم المكلف أن امتحانات المرحلة الابتدائية للمراكز الخارجية التابعة لولاية نهر النيل ستعقد في الأول من يونيو، فيما ستعقد امتحانات المرحلة المتوسطة في السادس من يوليو من هذا العام.