سياسية
وزير الداخلية يلتقي بوالي ولاية القضارف المكلف
التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه أمس باللواء (م) محمد أحمد حسن والي ولاية القضارف بحضور اللواء شرطة محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذي للوزارة.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء وقف على إنفاذ الخطط التأمينية بجانب دعم وتوفير معينات العمل الخاصة بشرطة الولاية والتي تضطلع بدور كبير في تقديم كافة الخدمات للمواطنين بالمنطقة بجانب دعم مستشفى الشرطة بالأجهزة الطبية للمساهمة في علاج الجرحى والمصابين ، كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى خطط مكافحة التهريب خاصة السلع الاستهلاكية ووضع التدابير اللازمة للحد منه ، بجانب مناقشة سير عمليات تأمين سهل البطانة من خلال الطوف المشترك للحد من عمليات التهريب ومنع التفلتات.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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