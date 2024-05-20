عثمان حسين يطمئن على مجمل الأوضاع بولاية القضارف

أجرى الأستاذ عثمان حسين عثمان، وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بتسيير مهام رئيس الوزراء، لقاءً في مكتبه ببورتسودان الأحد مع اللواء ركن م/ محمد أحمد حسن، والي ولاية القضارف، حيث تمت مناقشة الأوضاع العامة في الولاية.

وجّه الوزير بضرورة حل جميع الإشكاليات المتعلقة بالمياه في الولاية بشكل عاجل، مع التحضير المبكر لموسم حصاد المياه، وذلك من خلال التنسيق الوثيق مع وزارة الري والموارد المائية والجهات ذات الصلة، بهدف خدمة سكان الولاية بشكل أفضل.

وفي سياق متصل، تابع الوزير جهود الولاية في تحسين شبكات وخدمات الاتصالات، وأوجه بتكثيف التنسيق مع وزارة الاتصالات والتحول الرقمي والجهات ذات الصلة، لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتحسين البنية التحتية للاتصالات في الولاية.