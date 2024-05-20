بعد تصريحات “مهينة”.. أزمة دبلوماسية بين إسبانيا والأرجنتين

أعلنت الحكومة الإسبانية استدعاء سفيرتها من بوينس آيرس إلى أجل غير مسمى بعد تصريحات اعتبرت إهانة لإسبانيا ورئيس وزرائها بيدرو سانشيز، وذلك وفقًا لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. وجاءت هذه الخطوة عقب تصريحات جدلية للرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي التي وصف فيها زوجة سانشيز بأنها “فاسدة” خلال تجمع في مدريد نظمه حزب يميني متطرف.

وطالبت الحكومة الإسبانية من الرئيس الأرجنتيني تقديم اعتذار علني، فيما تم تسليم السفيرة الإسبانية بتوجيهات الاستدعاء بشكل فوري. من جهته، فإن زيارة ميلي لمدريد لم تتبع البروتوكول الدبلوماسي حيث رفض مقابلة ملك إسبانيا ورئيس الوزراء سانشيز، بل فضل الترويج لكتابه إلى جانب زعيم حزب “فوكس” في اجتماع الحزب.

وقال ألباريس في بيان بالفيديو “بسلوكه، أوصل ميلي العلاقة بين إسبانيا والأرجنتين إلى أخطر حالة في التاريخ الحديث”.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في منشور على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي إن “الهجمات ضد أفراد عائلات الزعماء السياسيين ليس لها مكان في ثقافتنا”.

وجاءت تعليقات الرئيس الأرجنتيني بعد أن أعلنت محكمة إسبانية في أبريل أنها تنظر باتهامات ضد زوجة سانشيز باستغلال النفوذ والفساد التجاري، وذلك في شكوى خاصة قدمتها مجموعة “مانوس ليمبياس” (الأيدي النظيفة) الناشطة في مكافحة الفساد.

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