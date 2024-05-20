سياسية
بدء إمتحانات مدارس اللاجئين السودانيين بتشاد
نظمت وزارة التربية التشادية بالتنسيق مع مشرفي التعليم ومديري مدارس اللاجئين بالمخيمات الإمتحانات النهائية لطلاب المرحلتين الأساسية والإعدادية للاجئين السودانيين في عدد من المخيمات بجانب الإمتحانات التجريبية لطلاب الصف الثالث الثانوي الممتحنيين للشهادة الثانوية المنهج التشادي.
وتستمر الإمتحانات في الفترة من الثامن عشر من مايو الجاري حتى الثالث والعشرين منه ، ويذكر ان دولة تشاد تضم مخيمات( فرشانة، قاقا، مرة، حجر حديد، علاشة، مجي، ابتنقي، وزابو واركوم بجانب مخيمات شمال تشاد.
سونا
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