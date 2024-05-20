البرهان ينعي وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيه إثر تحطم مروحية

رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وحكومة وشعب السودان يشعرون ببالغ الحزن في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم سائلين الله العلي القدير أن يتقبلهم في عليين.

اصدق التعازي والمواساة والتضامن مع الحكومة الإيرانية والشعب الإيراني الشقيق في هذا المصاب الجلل ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الرئيس ومرافقيه بواسع رحمته .

إعلام مجلس السيادة