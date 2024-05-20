مناوي يعلن حل جميع المشاكل التي كانت تعيق إيصال المواد الإنسانية إلى دارفور

قال حاكم إقليم دارفور مني أركز مناوي بأنه تم حل جميع المشاكل التي كانت تعيق إيصال المواد الإنسانية إلى دارفور.

وقالت منصة الناطق الرسمي بإصابة 9 أشخاص إثر إطلاق قوات الدعم السريع المتمردة مقذوف تجاه مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد بولاية شمال دارفور.

الجزيرة – السودان