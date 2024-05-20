سياسية

مناوي يعلن حل جميع المشاكل التي كانت تعيق إيصال المواد الإنسانية إلى دارفور

2024/05/20
مني أركو مناوي
قال حاكم إقليم دارفور مني أركز مناوي بأنه تم حل جميع المشاكل التي كانت تعيق إيصال المواد الإنسانية إلى دارفور.
وقالت منصة الناطق الرسمي بإصابة 9 أشخاص إثر إطلاق قوات الدعم السريع المتمردة مقذوف تجاه مستشفى الفاشر التخصصي للنساء والتوليد بولاية شمال دارفور.
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الجزيرة – السودان

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