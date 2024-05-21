سياسية
المدير العام لقوات الشرطة يترأس اجتماع مجلس تنسيق شؤون الشرطة بالولايات
ترأس الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم بقاعة الاجتماعات اجتماع مجلس تنسيق شؤون الشرطة بالولايات بحضور مشرفي القطاعات.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع اطمأن علي الموقف الامني والجنائي بالولايات ، كما تناول بالنقاش أليات الاحاطة بالقوة وتفعيلها والوقوف علي احوال منسوبي شرطة الولايات واستيعابهم ضمن الخطط والبرامج بالولايات في كافة اشغال واعمال الشرطة ، فيما أمن الاجتماع علي ضرورة استمرار الدورات التدريبية للقوات استعداداً لمتطلبات المرحلة القادمة.
جدير بالزكر ان المجلس يعقد اجتماعاته بصورة راتبة دورية لمتابعة شؤون الشرطة بالولايات ودعمها حتي تتمكن من القيام بدورها تجاه المواطنين وتقديم الخدمات .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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