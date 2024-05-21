سياسية

المدير العام لقوات الشرطة يترأس اجتماع مجلس تنسيق شؤون الشرطة بالولايات

2024/05/21
الشرطة.png
ترأس الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة اليوم بقاعة الاجتماعات اجتماع مجلس تنسيق شؤون الشرطة بالولايات بحضور مشرفي القطاعات.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الاجتماع اطمأن علي الموقف الامني والجنائي بالولايات ، كما تناول بالنقاش أليات الاحاطة بالقوة وتفعيلها والوقوف علي احوال منسوبي شرطة الولايات واستيعابهم ضمن الخطط والبرامج بالولايات في كافة اشغال واعمال الشرطة ، فيما أمن الاجتماع علي ضرورة استمرار الدورات التدريبية للقوات استعداداً لمتطلبات المرحلة القادمة.
جدير بالزكر ان المجلس يعقد اجتماعاته بصورة راتبة دورية لمتابعة شؤون الشرطة بالولايات ودعمها حتي تتمكن من القيام بدورها تجاه المواطنين وتقديم الخدمات .
442461259 769970181976546 9086638823109660976 n.jpg?stp=dst jpg p180x540& nc cat=104&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeEal heYVuiARCrQsoHmC2JAdrcOKkxd9EB2tw4qTF30S6xcN8flj2lpuMhv192gITzzxoGkIFc8YMgX aXEtMU& nc ohc=DTOjqaS49ooQ7kNvgG7msLW& nc ht=scontent.fcai11 1
المكتب الصحفي لشرطة السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/21